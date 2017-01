France: 2017, une année riche en jours fériés

En 2017, en France il y aura 251 jours de semaine ouvrés, soit deux de moins qu'en 2016, et un de plus par rapport à 2015. Le 1er et le 8 mai ou bien encore Noël tombent tous un lundi, et le 14 juillet, un vendredi. Il y aura au total, six week-ends de trois jours et la possibilité de faire deux fois le pont.

Si les professionnels du tourisme se réjouissent, les dirigeants d'entreprises font grise mine, car ils devront s'organiser. Le Medef prône même la suppression d'un ou deux jours fériés. Mais l'impact d'une telle mesure ne fait pas de miracles.

Effet du calendrier sur la croissance

Selon l'Insee, l'effet du calendrier sur la croissance varie d'une année sur l'autre. En 2017, il coûtera deux milliards d'euros, soit 0,14 point de PIB, alors qu'en 2015 le calendrier a soutenu la croissance.

Avec leurs onze jours chômés, les Français ne sont pas les plus privilégiés du monde. L'Inde et la Colombie les devancent avec dix-huit jours. L'Allemagne, l'Australie ou la Suisse eux, n'en comptent que neuf par an.