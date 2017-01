Forum de Davos: un bilan optimiste malgré des inégalités en hausse

Avec notre envoyée spéciale à Davos, Mounia Daoudi

Contre toute attente et après une année 2016 marquée par des incertitudes politiques et une instabilité financière, l'économie mondiale se redresse. Toutes les régions du monde sont concernées, et à Davos, on s'en félicite.

Par ailleurs, la clarification apportée en début de semaine par Theresa May, la Première ministre britannique, met fin au flou de ces derniers mois sur le Brexit. Les négociateurs vont pouvoir se mettre au travail, les entreprises organiser leur business, et à Davos, on est plutôt confiant. Européens et Britanniques trouveront bien un accord pour maintenir des relations harmonieuses. Personne n'a intérêt à une guerre commerciale.

Par ailleurs, l'arrivée à Washington de Donald Trump n'est plus autant redoutée et ne sera finalement peut-être pas aussi dévastatrice pour le système financier et commercial mondial, entend-on à Davos

Mais les défis qui attendent le monde n'en demeurent pas moins colossaux. Le premier d'entre eux est de répondre à la grande colère ressentie par des millions de personnes, notamment dans les pays développés. Car si rien n'est entrepris de façon concertée et urgente, les inégalités vont s’aggraver et conduire à encore plus d’instabilité sociale et politique.