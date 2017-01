Le FMI alerte sur le retour massif de réfugiés en Afghanistan

Plus de 700 000 réfugiés afghans ont regagné leur pays l'année dernière, volontairement ou non, en provenance du Pakistan, d’Iran et d’Europe. Selon un rapport du FMI, 2,5 millions de plus devraient encore arriver dans les 18 mois.

Cela entraîne une augmentation rapide de 10% de la population afghane, ce qui équivaudrait à l'arrivée de 50 millions de personnes en deux ans dans l'Union européenne.

Pauvreté et insécurité

Sauf que l'Afghanistan est bien loin d'offrir les mêmes possibilités en matière d'accueil des réfugiés. Ceux-ci sont confrontés à l'insécurité et à la pauvreté et leur présence augmente la pression sur les services d'éducation et de santé, tout en alimentant une hausse des loyers et des produits de consommation courante.

Pour faire face à cette crise, le FMI appelle la communauté internationale à aider financièrement l’Afghanistan. Déjà, les Nations unies demandent 550 millions de dollars d'aide internationale pour subvenir aux besoins immédiats de 10 millions de personnes en situation d'urgence, soit un tiers de la population afghane.

