Egypte: après une chute vertigineuse, le tourisme se redresse timidement

Depuis quelques mois, un frémissement se fait sentir en Egypte, au grand soulagement des professionnels du secteur dont les revenus se sont effondrés ces dernières années. Cette timide reprise est à mettre au crédit des Chinois, 60% de plus en un an, des Japonais, quatre fois plus, et des Ukrainiens, 30% de plus.

Mais pour atteindre l'objectif de 10 millions de touristes en 2017, il va falloir convaincre les Russes et les Britanniques qui représentent les gros bataillons du tourisme balnéaire à Charm el-Cheikh. La reprise concerne pour l'instant surtout le tourisme culturel et en décembre la plupart des 550 000 touristes qui sont venus en Egypte se sont dirigés vers Le Caire, Louxor et Assouan.

En 2016, le tourisme égyptien a touché le fond avec 5 millions de visiteurs. C’est la conséquence de l'attentat d'octobre 2015 contre un avion russe dans le Sinaï. Déjà en 2015 le nombre de touristes avait plongé à 9 millions contre un record de près de 15 millions en 2010.