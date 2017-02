France: Emmanuel Macron chiffre son programme présidentiel

D'ici 2022, c'est à dire la fin du quinquennat, Emmanuel Macron prévoit de réaliser 25 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'Etat, 10 milliards sur celles des collectivités locales, 15 milliards d'euros sur l'assurance maladie et 10 milliards d'euros sur l'assurance chômage : total 60 milliards d'euros en cinq ans. Le candidat à l’Elysée entend aussi promouvoir un nouveau modèle de croissance pour l’économie française. Il table sur une croissance de 1,4% en 2017 à 1,8% en 2022 et un taux de chômage ramené de 10% à 7% de la population active en fin de période.

Pour parvenir à réduire les dépenses, Emmanuel Macron prévoit une réduction du nombre des fonctionnaires de l'ordre de 120 000 postes, dont 70 000 dans les collectivités locales, et une gestion des effectifs plus proche du droit privé. Ainsi plus de liberté serait laissée aux collectivités locales pour les rémunérations et les recrutements.

20 milliards de réduction d’impôts

Côté dépenses, l'ancien ministre de l'Economie prévoit 50 milliards d'euros d'investissements publics : 15 milliards pour former et qualifier un million de jeunes et demandeurs d’emploi et 15 milliards pour la transition écologique et énergétique dont 3 milliards pour éliminer les véhicules les plus polluants grâce à une prime à la casse de 1 000 euros. Le reste sera consacré à la numérisation des administrations.

Emmanuel Macron annonce, s’il est élu, une réduction des impôts de 20 milliards d'euros répartie équitablement entre les entreprises et les ménages. Soit une diminution de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25% et 10 milliards d'impôts en moins, à partir de 2018, en exonérant de la taxe d’habitation 80% des ménages, une mesure bénéficiant aux classes populaires et classes moyennes. Les revenus du capital seraient taxés forfaitairement à 30% et l’impôt de solidarité sur la fortune ne porterait plus que sur l’immobilier.

La retraite comme grand chantier

En matière de retraite, il n’entend toucher ni à l’âge de départ ni au montant des pensions mais veut engager une vaste réforme qui prendra plusieurs années afin de simplifier l’ensemble du système. L’Etat reprendrait en main l’assurance-chômage actuellement cogérée par les organisations syndicales et patronales.