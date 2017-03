Des milliardaires toujours plus riches et toujours plus nombreux

En trente et un ans du célèbre classement du magazine américain Forbes, le nombre de milliardaires dans le monde n'a jamais connu une telle hausse : +13% en seulement un an. La barre des 2000 milliardaires vient d'être dépassée. Et ils seraient même de plus en plus riches, surtout dans des secteurs innovants liés au numérique.

Sur les treize premières places, huit sont occupées par les patrons des secteurs de la technologie, des médias et des télécoms. Bill Gates, le patron de Microsoft, est numéro un pour la 18e fois, sa fortune s'élève à 86 milliards de dollars.

Le père de Facebook, Marc Zuckerberg, est maintenant 5e, il gagne une place. Et celui qui a connu la meilleure année, c'est le fondateur d'Amazon, le site d'achat en ligne. Jeff Bezos monte à la troisième marche du podium grâce à une rentrée d'argent colossale, presque 28 milliards de dollars.

On retient aussi cette belle année pour le Français Bernard Arnault à la tête du groupe de luxe LVMH. Avec 44 milliards de dollars, dix de plus que l'an dernier, c'est la plus grosse fortune de France, et la onzième du monde.

On retrouve, trois places plus loin, Liliane Bettencourt. Madame L'Oréal reste la femme la plus riche du monde. Le plus fortuné d'Afrique est le Nigérian Aliko Dangoté. Le cimentier ne se retrouve qu'à la 105e place.

Ce sont bien les Américains qui occupent huit des dix premières marches de ce classement Forbes. Mais c'est aussi un Américain qui dégringole à la 544e. Donald Trump, dont la fortune a été grignotée par ses dépenses de campagne.