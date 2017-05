L'Egypte a du mal à contenir son inflation

L'inflation en Egypte continue de battre des records avec un rythme annuel qui atteint en avril 31,5%. Depuis novembre dernier et la décision de la Banque centrale égyptienne de laisser flotter la monnaie, la livre s'est effondrée et les prix ont bondi. La pression est d'autant plus forte sur les autorités qu'à l'approche du ramadan, les prix augmentent traditionnellement, ce qui laisse augurer un mois de mai difficile pour les consommateurs.

Traditionnellement, le ramadan fait bondir les étiquettes. Les Egyptiens consomment un tiers de produits alimentaires en plus et doublent leurs dépenses durant le mois sacré, privilégiant des produits plus nobles et plus coûteux. Cette année, la note risque d'être salée alors qu'en avril, le rythme annualisé de l'inflation a déjà atteint 31,5 %, battant un record de 30 ans.

Depuis novembre dernier et la décision de la Banque centrale égyptienne de laisser flotter la livre, la monnaie s'est effondrée de moitié, et l'inflation a bondi. Le gouvernement égyptien s'est lancé dans une série de réformes structurelles en échange d'un prêt de 12 milliards de dollars du FMI. Mais les experts du Fonds monétaire international commencent à s’inquiéter de cette inflation galopante et demandent au gouvernement d'agir.

Les milieux d'affaires parient désormais sur une prochaine hausse des taux d’intérêts. Ils sont déjà passés de 3 % à 14,5 % depuis novembre dernier. Pour les consommateurs, le gouvernement a fait un geste et a augmenté la liste des produits sur la carte d’approvisionnement que détient l'immense majorité des Egyptiens. Les prix subventionnés pèsent désormais un tiers du budget de l'Etat. Mais ils ont permis depuis novembre d'éviter l'explosion sociale.