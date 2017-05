Energies renouvelables: un secteur dynamique pour l'emploi

Les énergies renouvelables ont créé 9,8 millions d'emplois dans le monde en 2016. C'est un rapport de l'Irena qui le révèle ce mercredi 24 mai. En 2012, ils étaient 7 millions dans ce même secteur, un chiffre en nette hausse. Cela s'explique, selon le rapport, par «la baisse des coûts et l'adoption de politiques favorables, qui ont stimulé les investissements et l'emploi». D'autres parts, « le nombre d'emplois dans le secteur photovoltaïque et le secteur éolien a plus que doublé ».

Au tabeau d'honneur, la Chine, le Brésil, les Etats-Unis, l'Inde, le Japon et l'Allemagne qui comptent le plus grand nombre d'emplois dans ce domaine. L'Asie, plus particulièrement, se démarque avec 62% des emplois dans les énergies renouvelables. La région voit le nombre d'emplois dans le secteur de l'installation et de la fabrication de nouvelles énergies croître. La Malaisie et la Thaïlande s'illustrent notamment dans le secteur de la photovoltaïque.

L'Irena espère que ce chiffre révélé pour l'année 2016, continuera de progresser jusqu'à atteindre les 24 millions d'ici à 2030.

(avec AFP)