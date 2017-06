A la Une: le Sénat américain dévoile son projet de loi de retrait de l'Obamacare

Pour l’éditorialiste du Boston Globe, la nouvelle mouture du projet de réforme de l’assurance santé n’apportera pas une meilleure couverture pour les Américains, au contraire, la situation devrait empirer pour les pauvres, les personnes âgées et les handicapés. Quatre sénateurs se sont opposés à ce projet de loi, car il ne va pas assez loin dans le démantèlement de l’Obamacare. « Soyons honnêtes », conclut l’éditorialiste : « ceux qui proposent ce projet de loi ne se sentent pas vraiment engagés auprès des pauvres ». « Le pire, conclut-il, c’est qu’ils parient sur le fait que nous pourrions ressentir la même chose, c’est-à-dire que les Américains, collectivement, seraient aussi méchants qu’eux ».

Au Venezuela, le régime du président Nicolas Maduro se durcit.

C’est le constat que fait El Observador, un quotidien uruguayen, selon lequel Nicolas Maduro, au lieu de lâcher du lest, semble durcir encore davantage son régime. Le président ne veut pas faire marche arrière sur l’Assemblée constituante qui doit se mettre en place le 30 juillet prochain. Au point qu’il a annoncé un remaniement ministériel pour permettre à ses plus fidèles alliés de se présenter comme candidats à cette Assemblée constituante. Parmi eux, la chancelière Delcy Rodriguez, le ministre du Travail, l'épouse du président, Cilia Flores et l’ex-président de l’Assemblée, Diosdado Cabello.

Un 75e manifestant a été tué dans les rassemblements de soutien à la procureure Luisa Ortega qualifiée de traîtresse par le parti au pouvoir.

Un jeune homme de 22 ans a été tué ce jeudi aux abords de la base militaire Francisco de Miranda, plus connue sous le nom La Carlotta. Selon le ministère des Affaires étrangères vénézuélien cité dans El Universal, le sergent responsable de sa mort aurait été identifié. Il s’agirait d’un agent affecté à la surveillance de la base, qui aurait « fait usage d’une arme non autorisée pour contrer l’attaque, causant la mort d’un des participants », a indiqué le ministre Néstor Reverol. El Nacional publie la vidéo du moment où le sergent tire pratiquement à bout portant au moins à deux reprises à travers la grille de l’enceinte sur David Vallenilla, étudiant en infirmerie. Avec sa mort, le nombre de manifestants tués s’élève désormais à 75, en 83 jours de protestations, conclut El Nacional

Au Mexique, l’affaire de l’espionnage des journalistes avec un programme informatique utilisé par le gouvernement continue de faire polémique

Plusieurs associations et des journalistes dénoncent les propos tenus par le président Enrique Peña Nieto qui a menacé ceux qui ont dénoncé avoir été victimes d’espionnage, rapporte Proceso. Peña Nieto a qualifié de « fausses » ces plaintes pour espionnage, indique Milenio et a exonéré son gouvernement de toute responsabilité. Une dérive autoritaire selon ces associations. Après cette polémique, le président a fait une nouvelle déclaration à la presse : « nous ne sommes pas un gouvernement qui espionne », a-t-il assuré.

Donald Trump s’en est à nouveau pris à son voisin mexicain

Donald Trump a déclaré sur twitter que le Mexique était le second pays le plus violent au monde après la Syrie, et cela à cause du trafic de drogue, en ajoutant en lettres capitales : « Nous construirons le mur » ! Côté mexicain, le ministère des affaires étrangères a rétorqué que selon les chiffres de l’ONU, le Mexique était loin derrière d’autres pays du continent, le Honduras, le Venezuela ou le Brésil, qui ont des taux d’homicide bien plus élevés, rapporte Excelsior. Et le ministère de conclure : « au lieu de se critiquer mutuellement, il vaudrait mieux poursuivre la coopération entre nos deux pays dans la lutte contre le trafic de drogue ».

En Colombie, deux ex-présidents annoncent une alliance en vue des présidentielles de 2018

Deux ex-présidents opposés aux accords de paix scellent leur alliance, précise El País de Cali. Sur son compte twitter, l’ancien président Andrés Pastrana a annoncé la formation d’un groupe de représentants de sa formation et de celle d’Alvaro Uribe : ce sera une coalition de ceux qui ont voté NON au référendum sur les accords de paix en octobre dernier et qui vont établir un programme commun en vue des élections présidentielles l’an prochain. Depuis la victoire du NON au referendum, c’était une annonce prévisible, estime Semana, selon lequel cette coalition part avec un avantage, car dans l’autre camp, rien n’a encore été préparé.

Les Etats-Unis ont décidé de suspendre l’importation de viande en provenance du Brésil

Les Etats-Unis n’achetaient plus de viande du Brésil depuis une dizaine d’années, et avaient repris leurs importations il y a un an, rappelle O Globo. Depuis le mois de mars dernier, les services de sécurité alimentaire et d'inspection sanitaire de l'USDA, le ministère américain de l’Agriculture, ont inspecté 100% de tous les produits carnés arrivant aux Etats-Unis en provenance du Brésil, et en ont rejeté 11%, une proportion bien supérieure au le taux de rejet de 1% des cargaisons en provenance du reste du monde. Cette mesure américaine pourrait pousser d’autres pays à adopter des mesures similaires de suspension des importations de viande du Brésil, s’inquiète Correio Braziliense. Cette suspension est pour l’industrie de la viande un sacré revers, souligne O Globo. Les autorités américaines ont indiqué que cette décision serait levée « lorsque le ministère de l’agriculture brésilien aura pris les mesures correctives satisfaisantes. »