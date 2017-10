Loi travail: baisse du nombre des élus du personnel

Les ordonnances qui réforment le droit du travail prévoient la fusion des différentes instances représentatives du personnel dans les entreprises. Cela entraîne une diminution du nombre des élus du personnel surtout dans les très grandes entreprises et dans les plus petites.

Les ordonnances entrées en vigueur en septembre prévoient la fusion du comité d’entreprise (CE), des délégués du personnel (DP) et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Selon un projet de décret d'application, les entreprises de plus de 3 000 salariés n’auraient plus que 25 élus au lieu de 28, celles de plus de 8 500 salariés perdraient 20 élus sur 53 et celles de plus de 10 000 en perdraient 26 sur 61.

Pour les entreprises de 200 à 3 000 salariés, le nombre des élus reste stable. Mais les PME de 50 à 200 salariés vont perdre jusqu'à un tiers des élus du personnel et les heures de délégation laissées à ces élus vont également fondre.

En revanche l'utilisation des heures de délégation est assouplie : les heures non utilisées un mois seraient reportées le suivant dans certaines limites et le temps passé en réunions de la nouvelle instance appelée comité social et économique (CSE) ne serait pas décomptée des heures de délégations, jusqu'à un certain seuil.

