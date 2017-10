Italie: la Lombardie et la Vénétie ne veulent plus payer pour les autres

La Lombardie et la Vénétie votent dimanche 22 octobre par référendum pour demander plus d'autonomie pour ces deux régions italiennes. Contrairement à la Catalogne, ce référendum est prévu par la Constitution, mais il répond à la même exigence : cesser de payer pour les autres.

Les habitants de Lombardie et de Vénétie sont invités à manifester si oui ou non ils veulent pour leur région plus de compétences en matière d'infrastructures, de santé d'éducation, de sécurité ou d'immigration.

Mais les partisans du oui veulent surtout ne plus verser beaucoup plus d'impôts et taxes qu'ils ne reçoivent de fonds publics. Ces deux régions riches représentent à elles seules près d'un tiers du PIB italien et les Lombards payent 54 milliards d'euros de plus qu'ils ne reçoivent et ce solde s'élève à plus de 15 milliards d'euros en Vénétie. C’est bien plus que le solde fiscal de la Catalogne qui s'élève à « seulement » 8 milliards d'euros.

Les partisans du oui réclament de récupérer la moitié de ce qu'ils estiment un trop-perçu. A l'appui de cette demande, ils font valoir que leur endettement est faible, qu'ils coûtent moins à l'Etat par habitant que la moyenne des régions italiennes et que cette « vertu » doit être récompensée.

Ce référendum est une nouvelle illustration de la fracture nord/sud, riches/pauvres, traditionnelle en Italie.

