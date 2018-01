Zone euro: une inflation un peu trop molle

La croissance redémarre en zone euro après des années de crise et les responsables politiques comme les analystes économiques s'en réjouissent. Seul bémol, la Banque centrale européenne (BCE) qui s'est donné pour objectif une augmentation des prix à la consommation de l'ordre de 2% par an.

En effet, le taux d'inflation, lorsqu'il est modéré, est le signe d'une bonne santé de l'économie. Il signifie que, plus dynamiques, les entreprises augmentent les salaires afin d'engager ou retenir leurs salariés et investissent pour produire plus.

Quand la demande en biens et services progresse, la masse monétaire en circulation augmente et entretient la croissance. C'est cela la bonne inflation. Et elle est à différencier de la mauvaise inflation, celle qui provoque une hausse des prix à la consommation, une baisse du pouvoir d'achat des salariés et des retraités et une envolée des taux d'intérêt.

Actuellement, ce taux d'inflation relativement faible est la preuve que l'économie en zone euro ne tourne pas encore à plein régime et qu’il lui reste des capacités de production inemployées, en hommes et en matériels.

► (Re) lire : Les incertitudes de la zone euro