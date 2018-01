Le Samu social lance un appel aux dons en bitcoin, une première en France

Pour donner en bitcoin, c'est simple avec le code QR, le cryptogramme de son compte. « On ouvre un centre en 2018 et on aimerait bien notamment avoir des ordinateurs pour permettre aux personnes sans abri de naviguer sur internet, rechercher un emploi... », explique Stéphane Delaunay directeur de la communication du Samu social de Paris.

Le cours du bitcoin est volatile et peut s’effondrer, mais Stéphane Delaunay se veut rassurant : « C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fixé la date du 15 février pour convertir ces bitcoins en euros. On pense qu’il y a de gros détenteurs de bitcoins qui ont fait des plus-values importantes et qui peuvent avoir envie de faire un geste solidaire et de donner au Samu social de Paris », estime-t-il.

Le Samu social s’est donc rapproché de la Maison du Bitcoin. « On a été touché et impacté par cette demande, donc on a décidé non seulement d’y accéder, mais également de leur permettre de faire des conversions qu’on prendra nous à notre charge, donc sans aucuns frais pour eux. On va également contribuer à ce cryptodon, et puis on va inciter nos clients à participer un peu à cet effort et à faire en sorte que les personnes les moins bien loties, les plus exclus de la société puissent accéder en fait à des moyens numériques », assure Nicolas Louvet, le président de cette plateforme d'échanges.

La Maison du bitcoin affichera un appel aux dons destiné à quelque 100 000 détenteurs de cryptommaie.