Salaires des joueurs de football: le PSG rafle la mise

Le champion de la feuille de paie a pour nom, sans surprise, Neymar da Silva Santos Junior. Il gagne un peu plus de 3 millions d'euros par mois, salaire brut. Quand on enlève les charges et les impôts, il reste à la star brésilienne, 1,2 million sans compter les primes individuelles et collectives.

Il détrône et de loin son compatriote Thiago Silva, qui tombe du podium, dépassé par deux autres coéquipiers: Edinson Cavani et le jeune homme qui monte Kilian Mbappé, qui à tout juste 19 ans, encaisse, selon cette estimation, 1 million et demi d'euros mensuels.

Di Maria, Marquinhos, Thiago Motta, Pastore, Dani Alves, Draxler, Verratti et même le paria Ben Arfa sont les 12 Parisiens qui occupent les 13 premières places. Et leurs salaires sont au niveau des joueurs des grands clubs européens. Seul le colombien Falcao s'insère dans ce palmarès, mais à Monaco il ne paye quasiment pas d'impôt. Il mérite donc mieux que sa 9ème place.

La grande nouveauté, c'est la poussée marseillaise. Dimitri Payet est en tête, 7 joueurs de l'OM sont dans le top 30. Dans ce palmarès on trouve deux Africains: le Sénégalais Keita Baldé 340 000 euros, le Burkinabé Bertrand Traoré 300 000 euros. Parmi les entraîneurs, on trouve Unai Emery du PSG devant Leonardo Jardim Monaco. On dénote « un intrus » : Claudio Ranieri aux commandes du FC Nantes.