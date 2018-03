Transport aérien: nouvelle grève à Air France pour les salaires

Le personnel d'Air France est de nouveau appelé à faire grève pour de meilleurs salaires ce 30 mars, un troisième arrêt de travail en plus d'un mois qui conduit à l'annulation d'un quart des vols.

La direction prévoit d'assurer 80% des vols long-courriers et autant de court-courriers, à Orly et en province, ainsi que 70 % des moyen-courriers au départ et vers Roissy. Les estimations de grévistes, livrées par la direction à partir des déclarations préalables, indiquent une mobilisation de 31,6% des pilotes, 28,3% des hôtesses et stewards, 20,4% des personnels au sol.

Négociations au point mort

Les syndicats de pilotes de ligne, le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) et le Syndicat des pilotes d'Air France (SPAF), ont quitté la salle de négociation après moins de 40 minutes de discussion, ce 29 mars. Selon eux, la direction refuse de parler de rattrapage de l’inflation et des conditions de travail, ce qui a conduit à la grève.

« L’entreprise persiste à dire que nous augmenter mettrait en péril l’éventuelle croissance de l’entreprise dans les années à venir, déclare Laurent Le Gall, délégué du personnel de la CFTC Air France au micro de RFI. Elle reconnaît aussi qu’on a une perte de pouvoir d’achat due à l’inflation et elle est prête à analyser les cas individuels, ce qui concernerait quelques personnes, surtout les gros salaires. Nous, on réclame du pouvoir d’achat pour tout le monde. Donc simplement le rattrapage de l’inflation avec des chiffres d’affaires et de bénéfices qui sont record depuis trois ans. Cela ne nous paraît pas injustifié car si les chiffres étaient mauvais, on ne demanderait pas ça. Apparemment, cela ne les dérange pas de s’augmenter quitte à mettre en péril la compagnie, par contre augmenter le personnel, cela pose un plus gros problème ».

En plus des 6% d'augmentation générale pour tous, les pilotes réclament la revalorisation de certaines primes ou majorations qui gonfle la facture de +4,7%, soit « plusieurs dizaines de millions d'euros », d'après la direction.

Le groupe justifie la modération salariale par des besoins importants en financement, dans un contexte concurrentiel « toujours très agressif ».

(avec AFP)