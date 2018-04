Salon de l'auto de Pékin: la Chine gonflée à bloc

La Chine, premier marché de l’automobile dans le monde, se met en scène sur le salon de Pékin qui vient d’ouvrir ses portes, un évènement incontournable et l’occasion de dévoiler un millier de nouveaux modèles. Cette année, les producteurs locaux n’ont plus à rougir face à leurs concurrents occidentaux et prennent de plus en plus de place dans les allées de l’exposition. S’il est vrai que les constructeurs internationaux dominent encore ce marché à 55%, les entreprises chinoises s’imposent de plus en plus, surtout sur le colossal marché de la voiture verte où s’engage une âpre bataille entre compagnies chinoises et géants étrangers.