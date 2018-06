Tweeter





Republier

Pays de l’OCDE: qui sont les dirigeants qui gagnent le plus? RFI Par

De gauche à droite: Donald Tusk, Theresa May, Angela Merkel, Donald Trump, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Shinzo Abe, Giuseppe Conte et Jean-Claude Juncker à Charlevoix (Canada) lors du sommet du G7 en juin 2018. Reuters

Qui gagne le plus entre Donald Trump, Elizabeth II et Emmanuel Macron ? Leurs revenus reflètent-ils le climat économique de leur pays ? Une plateforme en ligne permet de le découvrir, et met en lumière les nombreuses inégalités au sein de certains pays entre les dirigeants et les citoyens, mais également entre les dirigeants eux-mêmes.

Les chefs d’Etat les mieux payés au sein des pays de l’OCDE sont de loin… les monarques. C’est ce que relève la plateforme « fiche de paie », qui permet de comparer les salaires des dirigeants (chefs d’État et de gouvernement) pour les 35 pays membres de l‘OCDE. Avec une compensation royale qui s’élève à plus de 87 millions d'euros par an, Elizabeth II est largement en tête du classement, suivie par Philippe de Belgique (11 728 477€) et Margrethe II du Danemark (10 992 590 €). Le président des Etats-Unis se retrouve à la 8e place (324 564€ par an), et Emmanuel Macron à la 15e place, avec un salaire atteignant 178 924€ par an.

Fiches de paie par IG Index



Inégalités

Mis en perspective, ces salaires font apparaître de nombreuses inégalités au sein de certains pays entre les dirigeants et les citoyens. L’outil développé par IG Index permet de comparer les revenus des dirigeants en fonction du PIB, de la population et du revenu moyen de leur pays. Il apparaît par exemple que le Mexique, le Chili et la Turquie font partie des pays avec les inégalités les plus importantes entre le salaire des dirigeants et le revenu des citoyens.

Le président mexicain Enrique Peña Nieto et le Premier ministre australien, Malcolm Turnbull, gagnent plus de 10 fois le salaire moyen des citoyens de leurs pays respectifs. En France, Emmanuel Macron et Édouard Philippe reçoivent la même rémunération de 178,920€ par an, soit 5 fois plus que le salaire moyen en France.