67 millions de travailleurs domestiques dans le monde, parmi les plus vulnérables

Selon l'OIT, 67 millions de personnes exerceraient dans le monde un travail domestique, dont 50 millions dans le secteur informel. Il s'agit à 80 % de femmes et 17 % de ces travailleurs sont des immigrés.

« Bien qu’un nombre conséquent d’hommes travaillent dans le secteur – souvent comme jardiniers, chauffeurs ou majordomes – le travail domestique demeure extrêmement féminisé: 80 pour cent des travailleurs domestiques sont des femmes », écrit l'OIT qui précise que « globalement, une femme salariée sur 25 est une travailleuse domestique ».

De plus en plus de femmes ont pu investir le marché du travail grâce au développement du travail domestique et des aides à la personne, enfants et personnes âgées.

Ces employés de maison contribuent ainsi à la croissance économique et augmentent le nombre des ménages rapportant deux salaires.

Le travail domestique fait cependant partie des emplois où le temps de travail est le plus long et les salaires les plus bas. Sans compter les cas extrêmes d'esclavage moderne.

En 2011, l'OIT a fait adopter une convention et une recommandation pour un travail décent des travailleurs et travailleuses domestiques. A ce jour, 25 pays l'ont ratifiée, dont l’Allemagne, l’Italie, l’Afrique du Sud et de nombreux pays latino-américains. La France, les Etats-Unis, l’Espagne, l’Arabie saoudite et le Luxembourg se sont pour l'instant abstenus.