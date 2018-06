Grève des cheminots: la SNCF déclenche son plan «spécial exams» pour le Bac

Le début du baccalauréat ce lundi coïncide avec le 16e épisode de la grève perlée des cheminots entamée il y a plus de deux mois. Alors que 1,2 million de candidats sont attendus ce lundi pour passer les épreuves de philosophie et de français, la SNCF a lancé un dispositif garantissant à ceux qui prennent un train ou un RER d'arriver à l'heure à leur examen.

Baptisé « SNCF spécial exams », ce plan assure les trains essentiels du matin. Il prévoit également le déploiement de 3 000 « gilets rouges » dans 200 gares pour aiguiller les voyageurs. Des comptoirs d'accueil spécialement dédiés aux candidats sont installés dans les 21 plus grandes gares de France et dans celles qui sont les plus proches des centres d'examen. Et même, en cas de problème particulier, les rectorats et centres d'examen seront directement avisés du retard possible des candidats munis d'un mot d'excuse émis par la SNCF.

« Ne pas ajouter du stress au stress »

Invitée sur Radio J ce dimanche, la ministre de l'Enseignement supérieur a appelé les grévistes à penser aux lycéens qui passent le Bac. « N'ajoutez pas du stress au stress », a supplié Frédérique Vidal. « Empêcher des jeunes d'aller passer le baccalauréat, ce n'est en rien défendre le service public », a-t-elle affirmé.

La CFDT-Cheminots a levé partiellement son appel à la grève les 18 et 22 juin, appelant les personnels à faire rouler les TER et RER afin de permettre aux candidats de se rendre aux examens. Mais rien ne dit que la base suivra la consigne, car la décision de poursuivre le mouvement pendant le baccalauréat a été prise au sein de l'intersyndicale. « Une grande majorité des équipes locales CFDT sont inscrites dans le mouvement et ne feront pas de pause sur la période du Bac », prévient ainsi Eric Meyer, secrétaire fédéral du syndicat SUD-Rail.

La direction de la SNCF prévoit ce lundi trois TGV sur quatre, trois TER sur cinq, deux Transilien sur trois, un Intercités sur deux, et des liaisons internationales quasi normales. Mais pour ce qui concerne les futurs bacheliers convoqués les 18 et 22 juin et ceux qui passeront le brevet le 28 juin, le directeur général adjoint de la SNCF Mathias Vicherat s'est fixé une obligation de résultat et pas seulement de moyens.