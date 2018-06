France: selon la DREES, les dépenses de protection sociale sont efficaces

En écho aux propos tenus par Emmanuel Macron sur le coût des prestations sociales versées en France, qui « coûteraient un pognon de dingue », la Direction de la recherche et des études (DREES), vient de publier, ce jeudi 21 juin, une étude sur le montant et la répartition des aides liées à la vieillesse et à la santé en France. La France est championne d'Europe et probablement du monde des prestations sociales, mais l'étude souligne que les aides pour les plus pauvres s'avèrent nécessaires car elles réduisent les inégalités sociales de manière significative.

En 2016, la France a versé plus de 714 milliards d’euros de prestations sociales, soit 32,1 % du PIB, contre une moyenne de 27,5% pour les 28 pays de l’Union européenne. Ce qui fait de la France, le premier pays européen en terme de dépenses de protection sociale, devant le Danemark et la Finlande. Une situation qui s'explique par les retraites, les minimum vieillesse, les allocations liées à la dépendance et les frais de santé. Selon l'étude de la DREES, 91% des allocations sont assurées par les administrations publiques et 9% par le secteur privé à savoir les mutuelles.

Santé et vieillesse totalisent 81 % des dépenses de protection sociale, suivies des prestations familiales à hauteur de 8% et de celles liées à l’emploi avec 6%. Les aides au logement, et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale représentent 3% des dépenses. Plus précisement celles concernant la pauvreté occupent une part moins importante, malgré cela, l'étude précise que la France reste un pays généreux, puisque la France est plus efficace que ses voisins...

Avec un taux de pauvreté monétaire estimé à 13,6% en 2016, qui correspond à des personnes vivant avec moins de 1 000 euros par mois, la France a de meilleurs résultats que les quinze pays les plus riches de l'Union européenne.

■ Lire aussi : «Pognon de dingue», la polémique occulte le discours de Macron