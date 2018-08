Face au Brexit, Theresa May veut renforcer les liens économiques avec l’Afrique

Pour atténuer les effets du Brexit, le Royaume-Uni parie sur le commerce extérieur et sur ses partenariats africains. La Première ministre britannique Theresa May a annoncé ce mardi 28 août vouloir que son pays devienne « le premier investisseur des pays du G7 en Afrique », lors de sa tournée dans le continent. L'objectif est de préparer de nouveaux accords commerciaux, afin de développer les échanges. Pour cela, Londres promet d'augmenter de quatre milliards de livres ses investissements en Afrique.

Partir à la conquête du monde pour digérer le Brexit, voilà le credo des autorités britanniques qui souhaitent accélérer leurs échanges avec l'Afrique et notamment ses trois principaux partenaires, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya. Theresa May veut faire du Royaume-Uni le premier investisseur en Afrique parmi les pays du G7, d'ici 2022, a-t-elle annoncé lors d'un discours prononcé au Cap, en Afrique du Sud, première étape de sa toute première tournée africaine. Celle-ci l'emmènera aux trois pays.

Plus d'investissements pour ouvrir de nouveaux marchés et pour cela, Londres dispose d'atouts non négligeables. Le Royaume-Uni est l'un des rares pays du Nord à consacrer 0,7% de son PNB aux pays en développement, une manne financière que les Britanniques vont augmenter de quatre milliards de livres en investissement dans les économies africaines. Londres veut aussi négocier de nouveaux accords commerciaux avec ses partenaires, les actuels ayant été conclus sous l'égide européenne.

Theresa May devra surtout rassurer, car le Brexit fait peur à ces partenaires. Les entreprises sud-africaines utilisent le Royaume-Uni comme tête de pont pour exporter en Europe, et subiront forcément les conséquences du Brexit. De même, les banques sud-africaines ou nigérianes se financent en priorité à la City de Londres et dépendent donc de ses liquidités. Autre point problématique, les échanges sont déséquilibrés : l'Afrique du Sud, son premier partenaire africain, n'est que le 28e client du Royaume-Uni.