Volkswagen annonce la fin de la production de la mythique «Coccinelle»

Après plus de sept décennies, le constructeur allemand Volkswagen arrête de produire sa mythique « Coccinelle » (en anglais, la « Beetle »). La toute dernière « New Beetle » sortira des usines Volkswagen en juillet 2019.

Créée juste avant la Seconde Guerre mondiale, c’est en 1945 que la Coccinelle est adoptée par le peuple allemand. A partir des années 60, elle part à la conquête du monde. Et devient la voiture de prédilection de la génération « peace and love ». Le secret de son succès : la rondeur de sa silhouette. Et, bien sûr, ses fameux phares, qui font penser à deux grands yeux sur un visage.

Dans les années 70, Walt Disney en fait une star du grand écran. Une héroine à quatre roues, que l’on verra dans plusieurs films, et une série télévisée. Entre 1938 et 2003, ce sont plus de 21 millions d'exemplaires qui ont été fabriqués dans le monde.

Recentrage

A la fin des années 90, Volkswagen sort une version plus moderne, la New Beetle. Malgré sa popularité, la voiture n’a plus la cote auprès du grand public. Mais surtout, le constructeur allemand, en difficulté depuis le scandale des moteurs truqués, veut se concentrer sur les modèles familiaux et les voitures électriques.

Alors est-ce la fin définitive de la Cocinelle ? Pas sûr à entendre le patron Volkswagen qui a déclaré : « Il ne faut jamais dire jamais ».