Le gouvernement souhaite économiser 3 à 4 milliards d'euros d'assurance-chômage

Le Premier ministre avait déclaré n'avoir aucun tabou concernant l'assurance-chômage. Et de fait les partenaires sociaux reçus au ministère du Travail se sont vu réclamer au moins un milliard d'euros d'économies par an pendant trois ans. Or, patronat et syndicats ont conclu en 2017 une convention d'assurance-chômage que le président de la République souhaite voir renégociée. Et ce dans un sens plus incitatif au retour à l'emploi et au contraire moins favorable aux contrats courts.

Patronat et syndicats qui ne sont déjà pas demandeurs d'une nouvelle négociation, redoutaient qu'on ne leur fixe des objectifs inatteignables. Ils ont vivement réagi à cette injonction gouvernementale chiffrée. Un document de cadrage de la négociation qui devrait se tenir jusqu'en janvier ou février prochain leur sera remis la semaine prochaine.

Mais les partenaires sociaux font également planer la menace de refuser toute renégociation de la convention en cours sur de telles bases. Les syndicats se donnent jusqu'à la semaine prochaine et le patronat un délai plus long encore de quelques semaines pour décider de participer ou non à la négociation.