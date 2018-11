Etats-Unis: débat sur des milliards accordés à Amazon en avantages fiscaux

Aux Etats-Unis le débat fait rage, il concerne deux nouveaux sièges d'Amazon. C'est la ville de New-York et la banlieue de Washington que le géant du commerce en ligne a choisi pour ses nouveaux sièges. Problème, ces collectivités ont offerts des milliards de dollars d'incitations pour attirer Amazon, et cela ne plait pas à tout le monde.

En choisissant Long Island à New York et Crystal City en Virginie pour ses deux sites, Amazon a promis 50 000 emplois et 5 milliards de dollars d'investissements. En retour, les deux Etats lui ont offerts 5,5 milliards de dollars d'avantages fiscaux et de subventions.

Le compte n'y est pas

Le compte n'y est pas, clament les détracteurs du projet. Selon eux l'argent public dépensé par les deux Etats pour attirer Amazon pourrait dépasser les avantages économiques apportés par l'entreprise.

Il est courant aux Etats-Unis qu'un groupe en quête d'une implantation cherche des incitations financières. Quelques 90 milliards de dollars sont offerts chaque année à des entreprises par les Etats et les collectivités locales. Mais dans ce cas précis, affirme Kirsten Gillibrand, la sénatrice démocrate de New York, l'une des entreprises les plus riches au monde ne devrait pas bénéficier de l'aide financière des contribuables. D'autant plus que bon nombre de familles new-yorkaises ont du mal, selon elle, à joindre les deux bouts.

L'emprise d'Amazon renforcée

Avec trois sièges au total, Amazon renforce son implantation dans le pays. Le groupe couvre près de la moitié du commerce en ligne aux Etats-Unis.