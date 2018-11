Les Hospices de Beaune au secours des enfants des rues et enfants malades

La 158e vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune s’est déroulée dimanche 18 novembre à Beaune. Les acheteurs venus du monde entier ont enchéri sur place ou par téléphone. Cette vente de charité très suivie est organisée pour financer les Hospices civils de Beaune avec notamment un centre hospitalier, deux maisons de retraite et deux centres de formation. Deux fûts spéciaux sous le nom des « Pièces des présidents » ont été réservés à des œuvres caritatives sélectionnées pour l’occasion et parrainées par les célébrités.

Au total 828 pièces (c'est le nom bourguignon pour désigner une barrique de 228 litres) réparties en 50 cuvées ont été proposées à la vente. Dès le début les prix se sont envolés de 20% en moyenne par rapport à l’an dernier.

Les associations caritatives disposaient de deux fûts prestige : le premier était en blanc, issu du chardonnay de l’appellation Meursault Premier cru Les Genevrières, et le second en rouge, issu du pinot noir de l’appellation Corton Grand cru Clos du Roi. Les enchères de ces deux « Pièces des présidents » de la récolte 2018 ont atteint péniblement 230 000 euros. Un chiffre loin du record de 2015 où elles ont été adjugées à 480 000 euros.

Trois associations caritatives se partageront la somme collectée : l’Institut Pasteur (parrainé par l’actrice Nathalie Baye et le romancier et membre de l’Académie française Erik Orsena), l’association BAB (représentée par sa marraine l’actrice Emmanuelle Béart), ainsi que l’Association sœur Emmanuelle, Asmae (parrainée par l’acteur Pascal Elbé).

2018, un millésime précoce

Les vins de Bourgogne sont connus et appréciés dans le monde entier. Le public a eu la possibilité de goûter ces vins en cours d’élevage. Ludivine Griveau, régisseuse du domaine viticole des Hospices de Beaune, savait qu’elle n’avait pas droit à l’erreur et, finalement, son savoir-faire a payé. C'est un millésime difficile, mais bien maîtrisé qui a été présenté aux acheteurs. « C’est la troisième fois en l’espace de cinq ans que l’on vendange dès la fin août. Ce millésime 2018 est inattendu en ce qui concerne les vins blancs. On a de belles acidités dans le chardonnay, alors que l’on a pu craindre la surmaturité des raisins [NDLR : en raison de la canicule]. Et pour le pinot noir, notre variété rouge, on obtient de la rondeur et du soyeux. Un millésime d’élégance qui nous a prouvé une fois de plus qu’il ne fallait pas présumer de ses connaissances, mais bien attendre d’être au bout du cycle de la vigne pour savoir de quoi on allait parler ».

Ne jamais rien faire à leur place

Les fameuses « Pièces des présidents » attirent chaque année l’attention des médias. Sa vente aidera l’association Asmae à financer ses deux projets : le premier concerne les familles vivantes dans les rues à Manille aux Philippines, et le second est destiné à soutenir des enfants syriens réfugiés au Liban. « Pour les Philippines, j’ai besoin de 200 000 euros, et pour le Liban il me faut 400 000 euros. Je bénéficie de l’aide de l’Agence française pour le développement, qui finance ces deux projets à la hauteur de 50%. Il faut que je trouve le reste », affirme Catherine Alvarez, directrice générale. L’argent issu de la prestigieuse vente aux enchères tombe à pic. Il représente 10% de ce que cette association collecte habituellement auprès du grand public.

Cet argent profite également à l'association d'aide aux enfants malades de cancer, la BAB. En collaboration avec le Professeur Guy Leverger, chef du service d’hématologie oncologie pédiatrique de l’hôpital Trousseau, la BAB mène des actions permettant d’améliorer la qualité de vie des enfants malades et de leurs proches.

Nous dépendons de la générosité du public

Le troisième bénéficiaire de la vente est l'Institut Pasteur. La noble institution fête cette année le 130e anniversaire de sa fondation. L’argent collecté est destiné à la recherche sur la tumeur gliale, une forme de cancer du cerveau qui reste la première cause de mortalité chez l'enfant après la leucémie qui, elle, est maintenant mieux connue et traitée. « Le pronostic vital de ces patients est d’habitude très mauvais », explique Frédérique Chegaray, responsable « dons et mécénat » au sein de l'Institut Pasteur. « Nos travaux de recherche se concentrent sur la résistance thérapeutique de ces tumeurs, qui est en grande partie due à la migration des cellules cancéreuses ».

« Il y en a encore beaucoup qui pensent que l’on ne vit que de l’Etat. Ce qui est faux », reprend Frédérique Chegaray. « Nous dépendons de la générosité du public, à savoir de dons, de legs ou encore de mécénat entreprise. Etre associé à un évènement de prestige comme celui des enchères des vins de Beaune, cela donne un coup d’éclairage sur ce que l’on fait et ce que l’on est. Et c’est toujours très important pour la collecte d’argent », conclut-elle.

