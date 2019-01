Volkswagen et Ford annoncent une alliance stratégique

L'allemand Volkswagen et l'américain Ford s'apprêtent à produire et commercialiser ensemble des véhicules utilitaires. Une décision qui a pour but des milliards d'économies.

►Une alliance élargie

C'est au Salon automobile de Detroit que les deux constructeurs ont dévoilé leur partenariat. Il commencera en 2022 et portera sur la production de fourgons et de pickups de taille moyenne qui seront ensuite commercialisés dans le monde entier. L'américain Ford prendra également en charge le développement et la production des grands véhicules utilitaires pour l'Europe, alors que l'allemand Volkswagen devrait se focaliser sur les utilitaires compacts. L’opération ne prévoit pas de fusion ou de prise de participation capitalistique, selon un communiqué.

Ford et Volkswagen ont également signé un protocole d'accord pour le développement de véhicules électriques et autonomes. Cette annonce arrive alors que, rappelons-le, Ford a décidé la semaine dernière de supprimer des milliers d'emplois et même de fermer des usines européennes jugées non rentables. Cette fois-ci, aucune suppression de postes n'est à prévoir, assure Jim Hackett, le PDG du groupe basé dans le Michigan.

►Des véhicules de demain

Cette nouvelle coopération s'inscrit dans le contexte de tensions commerciales. Elles obligent les groupes automobiles à repenser leurs stratégies par rapport aux marchés auxquels leurs véhicules sont destinés. Ainsi, le ralentissement des ventes en Chine et aux Etats-Unis, contraint les constructeurs à réduire leurs coûts de production. Les normes sont aussi de plus en plus strictes en matière d’émissions polluantes. Le secteur se prépare à l’avènement de la voiture électrique et autonome. Aussi, pour financer ses investissements dans l’électrique, Volkswagen veut économiser 3 milliards d’euros de plus que prévu. Ainsi, le groupe allemand prévoit investir près de 700 millions d’euros destinés à la production d’un nouveau véhicule électrique dans son usine à Chattanooga, dans le Tennessee.