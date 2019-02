Brexit: des rations de survie pour faire face aux pénuries

Et si le Brexit empêchait les Britanniques de manger leurs plats préférés Chili con carne, poulet Tikka et macaronis au fromage ? Une inquiétude nationale que tente de contourner l’entreprise Emergency Food Storage avec sa « Brexit Box ». Un kit d’une centaine de repas en poudre ou lyophilisés. Et cerise sur le pudding, 25 ans de tranquillité jusqu’à la date de péremption. De quoi remplir le garde-manger. La recette a rencontré un certain succès, comme l’explique James Blake, initiateur de ce projet.

« Nos clients achètent nos produits pour se préparer au pire scénario possible, dit-il. Il y a très longtemps, vous savez, au Royaume-Uni, les gens avaient pour habitude de conserver de façon régulière leurs aliments. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Désormais, on fait nos courses au jour le jour. Cela peut être un vrai problème surtout en cas de pénurie ou en cas de complications ou même de catastrophe naturelle comme un tremblement de terre. Si vous perdez votre travail, vous ne pouvez plus payer ni votre loyer ni votre nourriture. »

Initiative louable ou simple coup de communication ? 48% Preppers, le principal groupe survivaliste du Royaume-Uni, semble sceptique. Inutile, trop onéreux ou trop artificiel, dénoncent des représentants du groupe sur internet. Qu’à cela ne tienne, l’entreprise semble avoir un appétit sans faim et aurait déjà expédié plus de 700 colis de son produit phare.