Paris, Singapour et Hong Kong, villes les plus chères, selon une étude anglaise

Paris, Singapour et Hong Kong se partagent la première place ex-aequo des villes les plus chères du monde en 2018, selon une étude semestrielle de l'Economist intelligence unit, du même groupe que le journal britannique « The Economist », publiée, lundi 18 mars. En cause, la flambée des prix des biens de consommation.

Prix des transports, des loyers, mais aussi du kilo de pain, d'une bouteille de bière ou d'une coupe chez le coiffeur... Les chercheurs de l'Economist intelligence unit ont comparé les prix de plus de 150 produits et services dans 130 villes dans le monde.

Résultat : le top dix des villes les plus chères est dominé par des métropoles européennes et asiatiques. Juste derrière Paris, Singapour et Hong Kong, on retrouve Zurich et Genève en Suisse, Osaka au Japon, suivies de Séoul, Copenhague, New York, Tel Aviv et Los Angeles.

Caracas et Damas à la traîne

Dans le bas du classement, la capitale vénézuélienne Caracas est considérée comme la ville où la vie est la moins chère au monde. Une analyse à relativiser quand on sait que le pays est embourbé dans une crise économique et politique sans précédent, avec une hyperinflation qui oblige une bonne partie de la population à acheter des produits sur le marché noir voire à fuir leur pays. En queue de peloton, on retrouve également Damas en Syrie ou Karachi au Pakistan à cause des problèmes sécuritaires.

Détail surprenant : l'absence de Londres dans le classement des chercheurs britanniques. La capitale du Royaume-Uni est pourtant régulièrement sur le podium des classements des villes où le coût de la vie est le plus élevé.

A quoi s'attendre pour 2019 ? Les conflits, mais aussi les conséquences du Brexit en Europe, où la guerre commerciale des Etats-Unis avec la Chine pourrait fragiliser les Etats et leurs économies. Mais les analystes estiment toutefois que le coût de la vie va globalement continuer à augmenter pour atteindre son apogée en 2020.

► Consulter l'étude en cliquant sur ce lien