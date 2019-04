Jeff Bezos reste l'homme le plus riche du monde après son divorce

Jeff Bezos va rester l’homme le plus riche du monde après son divorce. Sa future ex-femme, MacKenzie Bezos annonce sur Twitter lui laisser 75% de leurs actions. Cette conciliation arrive après une rupture qui avait surpris les milieux financiers ; les médias l'avait surnommé « le divorce le plus cher de l’histoire ». Il avait même fait momentanément fait baisser le géant de la vente en ligne sur les marchés boursiers.

« Quand on aime, on ne compte pas », dit le dicton. Et, quand on se sépare, on négocie, pourraient ajouter les époux Bezos, qui ont finalement pu s’entendre. Ce sera donc, d’un commun accord : les trois quarts des actions du couple pour le patron d’Amazon, et le reste pour Mackenzie Bezos, un capital évalué à 36 milliards de dollars et qui fera d’elle la troisième femme la plus riche du monde.

Avantage Jeff Bezos

Pour Jeff Bezos, également, toutes les parts que détenaient le couple dans le journal le Washington Post et la société spatiale Blue Origin. Un partage à l’avantage de celui qui reste l’homme le plus riche du monde et qui aurait pu perdre gros : 75 milliards de dollars exactement.

Car les époux Bezos se sont rencontrés il y a 25 ans, avant qu’Amazon ne naisse et que leur fortune ne devienne gigantesque. Ils n’avaient donc pas rédigé de contrats de mariages, comme le font d’ordinaire grandes fortunes et héritiers et devaient donc partager théoriquement leur richesse en deux part égales.

Remerciements

Via Twitter, Jeff Bezos, a remercié sa future ex-femme pour « son soutien et sa gentillesse » et s’est réjoui du « futur superbe qui les attend en tant que parents de 4 enfants, amis, et partenaires commerciaux ».