Les salariés d'Ascoval retournent à l'usine dans l'incertitude

Avec notre envoyé spécial à Saint-Saulve, David Baché

Nacim Bardi est salarié « polyvalent four » et délégué CGT d’Ascoval. De chez lui, il aperçoit le toit de l’usine où il travaille depuis quinze ans. Pour la première fois, après trois semaines de chômage technique et quatre années d’incertitudes sur sa reprise, l’usine rouvre ses portes ce lundi.

Mais Nacim Bardi ne ressent aucune joie. « On est toujours sous le choc de l'annonce qui a été faite la semaine dernière qui remettrait peut-être en question notre acquisition. Cela nous a mis un uppercut », dit-il.

Après quatre années de rebondissements et de vraies-fausses reprises, Ascoval est depuis mercredi 15 mai officiellement propriété du groupe British Steel. Mais ce repreneur providentiel s'avère en difficulté financière. Le groupe, qui négocie une aide financière du gouvernement britannique, assure que ces difficultés seront sans conséquence sur la reprise de l'aciérie. Le président du groupe, Roland Junck, viendra d’ailleurs spécialement à l’usine ce lundi après-midi pour tenter de rassurer les salariés.

Ce ne sera pas simple. « On va lui dire ses quatre vérités. On l'avait déjà rencontré il y a pratiquement trois semaines. Il nous avait dit que le Brexit n'était pas un problème, que tout allait bien pour le groupe British Steel. Maintenant, la confiance n'y est plus. On nous a menti dès le début, on nous a trahis. Alors, on va travailler. Ce qu'on veut, c'est adapter l'outil le plus rapidement possible », explique Nacim Bardi.

Adapter l’outil, c’est procéder aux ajustements techniques qui permettront à Ascoval de répondre aux exigences du repreneur British Steel. Si les fonds promis sont bel et bien débloqués.