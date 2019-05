General Electric: l'exécutif français sous le feu des critiques

Au lendemain de l'annonce de General Electric de supprimer plus d'un millier d'emplois en France, Emmanuel Macron et son gouvernement étaient ce mercredi 29 mai sous le feu des critiques.

Pour les syndicats de General Electric et l'opposition, l'exécutif est responsable d'un « désastre » industriel et social. Hier, le groupe américain a annoncé que jusqu'à 792 postes pourraient être supprimées dans son entité gaz de Belfort, dans l'Est, et 252 dans celle dédiée aux « fonctions supports ». En cause, des difficultés liées au marché de l'énergie, et plus particulièrement à celui des turbines à gaz.

L'entreprise avait racheté ce pôle énergie en 2015 au groupe français Alstom. Une mauvaise idée, selon le député Les Républicains Daniel Fasquelle qui, à l'époque déjà, ne croyait pas aux promesses de créations d'emplois. « Non seulement les 1 000 emplois promis n'ont pas été créés, mais on va en perdre 1 000. C'est bien la preuve que M. Macron a pris de mauvaises décisions et a manqué surtout de sens d'anticipation », grince-t-il.

Emmanuel Macron est ainsi la cible principale de ces critiques. En 2014, alors ministre de l'Économie de François Hollande, c'est lui qui avait donné son feu vert à la vente du pôle énergie d'Alstom à General Electric. Ce mercredi, des syndicats s'interrogeaient également sur la récente nomination à la tête de la branche française du groupe américain de Hugh Bailey, conseiller du président français lorsque celui-ci se trouvait à Bercy. Certains y voyaient « la caution » d'un plan social dédié aux seuls actionnaires, les autres un « possible facilitateur » en vue d'une réindustrialisation.

« Une manœuvre indigne »

L'opposition s’interroge aussi sur le calendrier de cette annonce, qui intervient deux jours après les européennes. Pour Marine Le Pen, c'est évident : le gouvernement savait. « Ils ont caché cette information durant le temps de l'élection. C'est une manœuvre qui est indigne », accuse la présidente du Rassemblement national.

Fabien Roussel, député communiste de Belfort, est du même avis. « Il n'y a pas de hasard dans ce qu'il se passe. C'est absolument scandaleux et inacceptable », s'emporte-t-il, dénonçant une « complicité de la part de l'Etat dans ses plans sociaux et dans la grande braderie de notre industrie ».

Des accusations qui ne tiennent pas debout, rétorque Aurore Bergé, députée de La République en marche : « Il n'existe pas de deal entre des entreprises et le gouvernement pour retarder des annonces qui pourraient être faites. Je pense que décemment, personne ne peut laisser entendre ça. » Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire doit parler avec le PDG de General Electric ce jeudi, avant de se rendre à Belfort la semaine prochaine.