Attractivité: malgré un contexte européen difficile, la France résiste bien

Le cabinet d'audit EY vient de publier ce mardi 4 juin son baromètre annuel de l'attractivité, et la France est toujours bien perçue par les investisseurs étrangers. Malgré le ralentissement de la croisance en Europe et dans le monde, et malgré les incertitudes liées au Brexit et à la guerre commerciale entre Washington et Pékin, la France résiste et gagne même 1% en une année. Mais si son attractivité est en hausse, les investissements étrangers eux ont globalement reculé, seuls les investissements dans la recherche et le développement se portent bien.

80% des 203 décideurs internationaux interrogés considèrent que l'Hexagone est une bonne implantation pour leur business. C'est encore plus fort pour 91% de ceux déjà localisés en France depuis un certains temps. Tous secteurs confondus, l'étude recense 1 027 projets d'investissements internationaux dans l'Hexagone.

La France dépasse l'Allemagne, qui perd 13%, et talonne le Royaume-Uni, toujours premier au classement mais qui perd lui aussi 13%. Il est donc plus juste de dire qu'en 2018, l'Europe recule avec moins 4% de projets, du jamais vu, et que la France résiste au choc.

La France est en tête du classement européen pour la recherche et le developpement et l'industrie avec 339 projets d'implantations industrielles internationales recensés sur le territoire, contre 203 pour la Turquie et 152 pour l'Allemagne. Même chose pour la recherche et le développement, avec une hausse de 85% sur un an d'installations de centres innovants. Là aussi, la France devance l'Allemagne et le Royaume-Uni, tous deux en baisse.

A l'inverse, et là, c'est le point faible, les implantations tertiaires et commerciales chutent de 24%. De plus, la France ne parvient toujours pas à attirer les sièges sociaux des grands groupes étrangers en raison d'une fiscalité encore trop lourde par rapport au Royaume-Uni.

→ Lire le rapport d'EY