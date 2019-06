Immobilier: des taux d'intérêt historiquement bas redynamisent le secteur

Avec son mari, Sybille vient d’acheter un appartement à Paris. Le taux de son crédit est de 1,6%, contre 2,5% sur leur précédent prêt. De quoi se payer une chambre en plus. « On a quand même agrandi d’un peu plus de 20m2 notre logement, se réjouit la jeune femme. C’est un taux qui était même assez inespéré, il y a six mois on n’aurait pas pensé que c’était possible, c’est la bonne surprise de l’année ».

Ce niveau inédit des taux d’intérêt apporte donc un nouveau souffle au marché immobilier, selon Maëlle Bernier, du site de courtage en ligne meilleurtaux.com. « Ces taux d’intérêt très bas resolvabilisent des ménages, qui grâce à ces taux très bas peuvent emprunter, où emprunter plus pour acheter plus grand ou tout simplement emprunter pour acheter tout court ».

A tel point que le nombre de transactions explose, notamment dans l’ancien. Les acquéreurs de tous budgets se pressent. Mais les agents immobiliers, comme Marion Duvacquier dans le 15e arrondissement, ne peuvent pas toujours répondre aux demandes des clients.

Peu de biens à la vente

« Les loyers sont tellement chers sur Paris qu’il vaut mieux, avec les taux d’intérêt actuels, acheter pour se loger, explique-t-elle. On a du primo-accédant, des investisseurs, des acheteurs à la recherche de résidences secondaires, mais pour autant on a des vendeurs qui ne sont pas trop là. On n'a pas beaucoup de biens à la vente en ce moment ».

Certains acheteurs sont ainsi obligés de voir leurs exigences à la baisse. Mais avec cette chute des taux d’intérêt, cette agente immobilière pense que les achats de logements vont continuer à augmenter.