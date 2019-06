Washington sanctionne durement le secteur de la pétrochimie iranien

En plus de la PGPIC, présentée par les États-Unis comme le plus grand groupe pétrochimique d'Iran, une quarantaine de filiales et d'agents à l'étranger sont également sanctionnés. Les biens de ces entités aux États-Unis ou contrôlés par des Américains sont bloqués. Washington impose aussi sa décision aux sociétés étrangères. Celles qui poursuivront leur partenariat avec la PGPIC et ses filiales s'exposeront à des sanctions américaines.

Dialogue de sourds

Le Trésor américain explique s'en être pris à ce groupe en raison de son soutien financier apporté aux Gardiens de la Révolution, eux-mêmes sur la liste noire des États-Unis. Par ailleurs, la PGPIC représente, selon Washington, 40% de la capacité de production pétrochimique iranienne et la moitié des exportations du secteur.

Pour Thierry Coville, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et spécialiste de l'Iran, cette décision pourra avoir un petit impact sur l'économie iranienne, mais le plus gros choc a déjà été encaissé avec les sanctions sur le pétrole et le secteur bancaire.

Il y a une part de communication (...) Il ne reste honnêtement plus beaucoup de secteurs à sanctionner. Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, revient sur les dernières sanctions américaines contre l'Iran 08/06/2019 - par Pauline Gleize Écouter

Le moment choisi peut surprendre. « Nous parlerons » avec l'Iran avait assuré Donald Trump, la veille. Or, Téhéran conditionne toute négociation avec les États-Unis à la levée des sanctions.

►A (ré)écouter : Tensions maximales entre les États-Unis et l'Iran