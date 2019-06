Paris, Berlin et Madrid dévoilent le SCAF, l'avion de combat du futur

Les industriels se sont lancés avec beaucoup d’enthousiasme dans ce projet. Et ce projet a pu avancer aussi parce que les décideurs politiques l’ont soutenu, l’ont accompagné, et il y a donc eu ce matin la signature de cet accord politique, cet accord-cadre entre la France et l’Allemagne, auxquelles s’est joint l’Espagne et qui est un engagement irréversible de la part de ces trois nations. Ce qui est important, c’est d’être autonome à l’échelle européenne. Or aujourd’hui, ce que je constate, c’est que la plupart des pays européens continuent d’avoir une véritable préférence vis-à-vis des États-Unis. Et donc, il me semble qu’il est préférable d’investir et de construire comme l’Union européenne s’apprête à le faire en faveur d’une base industrielle de défense européenne. Et donc, l’Europe est, je crois, la bonne échelle pour pouvoir réaliser ce type de programme.