Davantage de légumineuses et de viande consommées dans le monde d’ici 10 ans

Dresser un tableau mondial de l'agriculture et de la pêche dans 10 ans, voilà à quoi se sont attelées l'OCDE et la FAO dans leur rapport annuel rendu public ce lundi 8 juillet à Rome, siège de l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Il en ressort que la population mondiale consommera davantage de légumineuses, toujours plus de viande et que les terres cultivées vont croître en conséquence.

Dans 10 ans, 8,6 milliards de personnes peupleront la planète. Les besoins seront décuplés et les terres cultivées vont s'étendre. C'est le cas en particulier, précise la FAO, en Amérique latine où continuera de sévir et s'étendre l'agriculture intensive.

Les hommes mangeront plus de légumineuses - lentilles, fèves et haricots secs - sources de protéines, davantage de racines et de tubercule. La consommation des céréales devrait croître aussi de 1,2% par an.

En Afrique, un saut de 25% de la viande en 10 ans

Dans des régions à forte croissance démographique et économique comme en Asie, les experts anticipent une augmentation de la consommation de viande

En Chine, un habitant en mangera en moyenne 5kg de plus par an. Même aux États-Unis, cette consommation carnée continuera d'être importante : 100 kg par habitant le record mondial.

En Afrique, la viande fera un saut de 25% sur la décennie, mais ce sera toujours moins que la croissance démographique du continent si bien que la viande restera inaccessible à une bonne partie de la population.

La population mondiale sera plus urbanisée et donc plus consommatrice de produits transformés. Avec les risques d'obésité, la FAO la qualifie d'« épidémie » notamment en Amérique latine et aux Caraïbes.

