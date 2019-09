La Liga espagnole s'est montrée particulièrement active lors de ce mercato en battant son record de dépense avec plus de 1,3 milliard investis cette année. Les Anglais restent pourtant encore les plus gros investisseurs en joueurs, comme l'explique Bastien Drut, docteur en économie et auteur de Mercato, l'économie du football au XXIème siècle, au micro de RFI.

Pendant ce mercato, la Liga espagnole a battu son record. Comment l'expliquer ?

Les clubs espagnols ont dépensé cet été 1,3 milliard d'euros. Ils ont largement battu leur record puisque l'année dernière, ils n'avaient dépensé qu'un milliard. Ce sont vraiment les clubs espagnols qui ont animé ce mercato estival. Il y a eu trois transferts à plus de 100 millions d'euros cet été, et ces trois transferts ont été réalisés par des clubs espagnols. Il y a eu le Real Madrid, le Barça et l'Athletico, qui ont acheté respectivement Eden Hazard, Antoine Griezmann et Joao Felix. Les clubs espagnols sont obligés d'investir assez fortement pour rattraper les clubs anglais qui ont fait forte impression dans les compétions européennes l'année dernière.

Ce sont d'ailleurs les clubs anglais qui, comme chaque année, ont le plus investi...

Oui, les clubs anglais de Premier League ont dépensé pour un peu plus de 1,55 milliard d'euros, c'est très largement au-dessus de tous les autres championnats européens. Évidemment, c'est parce que les clubs anglais bénéficient de droits télévisuels qui sont largement supérieurs à ceux des autres championnats européens. On peut aussi mentionner le fait que si on prend les cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France, ndlr), la Ligue 1 est le seul championnat où le solde des transferts est excédentaire : cela veut dire que les clubs de Ligue 1 ont vendu plus qu'ils n'ont acheté, alors que les quatre autres championnats sont déficitaires, ce qui veut dire qu'ils ont acheté beaucoup plus qu'ils n'ont vendu de joueurs sur le marché des transferts.

Cela veut dire que les Français ont été plus prudents, plus économes ?

Ce que l'on observe depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est que les clubs de Ligue 1, pour parvenir à l'équilibre budgétaire, sont obligés de vendre un certain nombre de joueurs aux autres championnats ; c'est de cette façon qu'ils récupèrent de l'argent pour parvenir à l'équilibre.