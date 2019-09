Cinq syndicats de la RATP appellent à une grève illimitée à partir du 5 décembre

Cinq syndicats de la RATP (sans la CGT) « s'organisent d'ores et déjà » pour une grève « illimitée à partir du 5 décembre » contre la réforme des retraites, ont annoncé vendredi dans un communiqué l’Unsa, CFE-CGC, SUD, FO et Solidaires.

Pas une « menace », mais une « mise en garde » au gouvernement, explique Thierry Babec, secrétaire général de l'Unsa-RATP, premier syndicat de la régie. « Ce n’est pas du chantage, ce n’est pas une menace ou quoi que ce soit. Tout simplement, on prévient, on anticipe et on explique ce qu’on va faire pour que personne ne soit pris par surprise et que tout le monde soit mis devant ses responsabilités, affirme-t-il.

Réseau « quasi paralysé » le 13 septembre

Pour le syndicaliste, le succès de la journée de grève du 13 septembre est la preuve de l'attachement des salariés à leur régime de retraite. « Le 13 [septembre], on a lancé un mot d’ordre de grève de 24 heures pour lancer cette mise en garde au gouvernement. Vous avez pu constater la réponse qu’ont apportée les salariés puisque le réseau RATP a quasiment été paralysé. Ce qui démontre bien l’attachement viscéral des gens de l’entreprise à leur régime de retraite, parce que c’est un vecteur d’intégration, c’est un vecteur d’appartenance à cette entreprise. »

Lancé par ces cinq syndicats avec la CGT et RS, ce mouvement avait très fortement perturbé en Ile-de-France le trafic des métros, RER, bus et tramways. Dix lignes de métro avaient été totalement fermées et d'autres n'étaient que partiellement ouvertes.

« Sans présager de l’avenir, nous on est sereins, assure Thierry Babec. On estime que si jamais le gouvernement ne se saisissait pas de ce rapport de force qu’on a mis en place le 13 septembre pour nous faire des vraies propositions, pour nous apporter de vraies garanties, il y a de fortes probabilités pour qu’un mouvement illimité démarre et soit très suivi. »