Aigle Azur: espoir de rachat ce lundi pour un nouvel envol

Les salariés d’Aigle Azur attendent dans l'anxiété de savoir par qui, et dans quelles conditions, leur compagnie pourrait être rachetée. Après le retrait surprise d'Air France et du groupe Dubreuil, la semaine dernière, il ne reste plus que quatre offres sur la table.

La première est celle de deux anciens dirigeants d'Air France, Lionel Guérin et Philippe Micouleau, qui envisagent de reprendre « la totalité du fonds de commerce » d'Aigle Azur, et près de 800 des 1 150 salariés, à la fois en France et en Algérie. La société Lu Azur de Gérard Houa, déjà actionnaire d'Aigle Azur, propose quant à elle de reprendre 90% de la flotte actuelle et un peu plus de 80% des salariés.

La compagnie espagnole à bas coût Vueling est aussi sur les rangs, mais ce sont essentiellement les slots, les créneaux horaires dont Aigle Azur bénéficie dans l'aéroport de Paris-Orly, qui l'intéresse. Enfin, une quatrième offre existe, au sujet de laquelle rien n'a filtré.

Le tribunal de commerce d'Evry, qui doit examiner ces propositions, a fait de la sauvegarde des emplois sa priorité. Tout comme l'État français, qui devrait soutenir financièrement les offres de reprise, à condition que le projet industriel retenu soit jugé suffisamment solide.