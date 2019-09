Faillite de Thomas Cook: panique sur les vacances

Voilà ce qui s’est passé : on a réservé un voyage par l’intermédiaire de Thomas Cook pour notre anniversaire de mariage, qui est aujourd’hui. Hier, on avait vraiment hâte d’être en vacances, on était super enthousiastes. On avait même réservé le taxi et on s’apprêtait à aller à l’aéroport, quand on a vu sur internet et à la télé que non, il n’y aurait pas de vol. J’ai passé la nuit à me faire du mouron, à stresser à propos de cette histoire. On paye une somme importante d’argent pour des vacances, et qu’on nous dise à la dernière minute qu’on ne peut pas y aller, c’est vraiment affreux.