La SNCF souhaite créer une alliance entre Eurostar et Thalys

La SNCF veut entamer le rapprochement d’Eurostar et Thalys, les deux opérateurs ferroviaires à grande vitesse qui desservent Londres, Bruxelles, Amsterdam et Cologne. L’objectif est d’augmenter le trafic et de faire des économies. Mais avant que le projet ne se réalise, il devra surtout obtenir l’aval de la Commission européenne.

« Combiner les deux réseaux » a trois avantages, explique le patron de la SNCF Guillaume Pepy, « faire un bout de l'Europe de la grande vitesse », « simplifier la vie des gens » et augmenter la fréquentation.

Selon le dirigeant, il y a un potentiel de l'ordre de 30 millions de voyageurs sur les deux réseaux, contre 18,5 millions en 2018. L’objectif est de créer une entreprise européenne qui va faciliter le transport de ville à ville entre les pays et qui va concurrencer l'aérien et la voiture.

La mise en commun des ressources d'Eurostar et Thalys, notamment de leurs flottes et de leurs systèmes d'information et de distribution - avec notamment un programme de fidélité commun --, permettrait d'être plus efficace, plaide la SNCF.

Le projet de rapprochement, baptisé « Green Speed », a été présenté vendredi aux conseils d'administration des actionnaires des deux compagnies. Il devra ensuite être soumis à l'approbation desdits conseils, à l'information-consultation des représentants du personnel ainsi qu'à l'autorisation de la Commission européenne.

Cela ne devrait pas poser de problème, estime Emmanuel Durand, avocat en droit de la concurrence au cabinet De Pardieu Brocas Maffei.

« Lorsqu’une opération est notifiable devant une autorité de concurrence, elle peut être interdite au final lorsqu’elle aboutit à la création ou au renforcement d’une position dominante, sur l’un ou l’autre ou plusieurs des marchés qui sont concernés par l’opération. Aujourd’hui, on a une fusion qui va arriver entre l’Eurostar et Thalys qui, aujourd’hui, sont déjà des entreprises qui sont toutes deux contrôlées par la SNCF, avec la présence d’un autre actionnaire important qui est la Société nationale des chemins de fer belges, qui est déjà présente dans les deux entreprises. Donc, on a deux entreprises qui fusionnent qui sont déjà très largement contrôlées par les mêmes actionnaires que ceux qui vont contrôler l’entreprise fusionnée au final. Aujourd’hui, on a une situation concurrentielle qui est encore très limitée. J’ai un peu de mal à penser que la Commission européenne va aller jusqu’à dire : comme vous renforcez l’acteur en place, vous allez fermer encore plus le marché, les nouveaux acteurs, les nouveaux arrivants qui ne sont pas encore là vont avoir encore plus de mal à arriver ».

La fusion, si elle se fait, devrait prendre « entre dix-huit mois et deux ans », selon Guillaume Pepy. Dans ce projet de fusion, Bruxelles jouerait pleinement son rôle de plaque tournante, positionnée au centre des différentes liaisons et villes desservies. « L'idée est de développer et d'étendre » le double réseau Eurostar-Thalys et la SNCF « souhaite à l'évidence garder le contrôle » de l'ensemble, a souligné le dirigeant.