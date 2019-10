Un forum économique de Riyad pour redorer l'image du prince ben Salman

Le Forum économique de Riyad s’ouvre ce mardi en Arabie saoudite et fait le plein de décideurs politiques et de grands patrons cette année en contraste avec 2018. Le forum avait été largement boycotté après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

De nombreux chefs de grandes entreprises, des dirigeants de la finance et des leaders politiques ont confirmé leur participation. Parmi les chefs d’État, il y a deux invités d’honneur : le Premier ministre indien Narendra Modi et le président brésilien Jair Bolsonaro. Côté américain, le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin sera la tête d’une délégation de haut niveau comprenant notamment Jared Kushner, conseiller et gendre du président Donald Trump.

« Ce qui est malheureux, c’est que les États-Unis pardonnent tout à l’Arabie saoudite », estime Maître Ardavan Amir-Aslani, avocat d’affaires et spécialiste du Moyen-Orient. « Aujourd’hui, on sait que le prince héritier Mohammed ben Salman est impliqué dans l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi et il n’y a aucune sanction prise à l’encontre de ce pays, car les affaires priment », s’indigne maitre Amir-Aslani.

Préparer l’ère post-pétrole

Le forum de cette année a avant tout pour objectif de réhabiliter l’image du prince héritier Mohammed ben Salman. Il a aussi comme but de promouvoir le programme économique « Vision 2030 » du prince héritier qui vise à diversifier l’économie du royaume très dépendante du pétrole. Pour y arriver, le pays a besoin d’investisseurs et d’experts étrangers. Pour les convaincre, Riyad a entrepris plusieurs réformes l’année écoulée visant à ouvrir son économie et surtout développer le tourisme. Le développement du secteur touristique est l’une des priorités de « Vision 2030 ». Le gouvernement espère que le tourisme représentera 10 % du produit intérieur brut saoudien d’ici dix ans contre 3 % actuellement.

Mais malgré la forte affluence attendue à ce forum économique, le royaume peine à convaincre les investissements étrangers d'investir dans des projets non liés à l’énergie. Le monde des affaires a très mal digéré la répression contre des centaines de dirigeants saoudiens d’entreprises locales lors d’une vaste campagne anticorruption en 2017. À cela s’ajoute le manque de compétences et de main d’œuvre qualifiée, les tensions avec certains pays voisins et l’engagement de troupes saoudiennes dans le conflit yéménite. Des facteurs qui freinent l’industrialisation du pays.

Boudé par la Silicon Valley

Si le monde de la finance a confirmé sa participation au forum, car les pétrodollars attirent les banques, les entreprises américaines du numérique n’ont pas prévu d’y assister. Elles n’ont pas besoin des Saoudiens, car elles trouvent suffisamment de financements aux États-Unis. C’est problématique pour l’Arabie saoudite qui a vraiment besoin du savoir-faire de la Silicon Valley pour rattraper son retard dans le numérique.