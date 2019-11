France: abandon du projet EuropaCity, méga-complexe de loisirs et de commerces

EuropaCity, c'est fini. Ce projet d'un méga-complexe de loisirs et commerces qui était censé ouvrir en 2027 à Gonesse, à mi-chemin entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle, est abandonné. Le gouvernement vient de l'annoncer lors du troisième Conseil de défense écologique qui s'est tenu ce jeudi 7 novembre.

Pour les uns, c'était un outil de développement économique, une promesse de créer 10 000 emplois directs et d'attirer 30 millions de visiteurs par an pour ce méga-complexe composé de parcs de loisirs, d'équipements culturels, d'hôtels et de commerces.

Pour les autres - un front de plus en plus large d'opposants -, c'était l'un de ces « grands projets inutiles et nuisibles » - comme ils le disent, qui contribuent à l'artificialisation des terres agricoles, à la destruction du climat et à une course vers toujours plus de consommation.

EuropaCity aurait englouti 80 hectares de terre. « Les plus fertiles d'Île-de-France », affirment les opposants qui défendent un projet alternatif pour transformer ces terres en « ceinture alimentaire » censée nourrir une partie des habitants de la région parisienne en circuits courts.

Ce n'est pas sûr qu'ils soient entendus. Pour l'heure, Emmanuel Macron souhaite réfléchir à un autre projet, avec des bureaux, des sites industriels et éventuellement de l'agriculture. La question de l'aménagement du territoire est donc loin d'être abandonnée.