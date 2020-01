Réforme des retraites: le gouvernement cherche un compromis avec la CFDT

L'âge-pivot à 64 ans continue d'être une ligne rouge pour le premier syndicat de France. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, l'a rappelé sur France 2 dimanche soir. Pour lui, c'est une mesure « injuste » et « inutile ». Mais pour ne pas sembler s'engager dans les concertations sans propositions nouvelles. Il a sorti de son chapeau l'idée d'une conférence de financement des retraites. « On convoque une conférence de financement des retraites qui jusqu'à fin juillet, fin septembre travaille à des propositions pour l'équilibre du régime à moyen et long terme. On renvoie ça à une conférence et on se concentre sur le système universel des retraites pour le rendre le plus juste et le plus lisible possible », a-t-il proposé.

Le lendemain matin, invité à réagir sur France Inter à la proposition de Laurent Berger, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a rejeté le retrait de l'âge pivot comme préalable à cette conférence : « Ne mettons pas de préalable à une conférence qui doit porter sur le financement des retraites. Parce que notre responsabilité vis-à-vis des générations qui viennent. C'est de leur garantir que ce système de retraite par répartition, par point qui est fondamentalement plus juste que celui qui existe aujourd'hui est bien financé. Donc banco pour cette conférence mais ne préjugeons pas des résultats à l'avance », a-t-il répondu.

Pour les syndicats les plus engagés dans l'opposition à la réforme comme Force Ouvrière, cette proposition de conférence de financement est inacceptable si elle est utilisée pour faire passer le projet de nouveau régime dans son ensemble.

Le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Gilles Le Gendre, a répondu favorablement à Laurent Berger si cette conférence « permet d'avancer » et « de bâtir cet accord politique que nous souhaitons » pour sortir du bras de fer entre gouvernement et syndicats qui dure depuis plus d'un mois. Cette proposition de conférence sur le financement du système de retraites survient à la veille de concertations prévues au Ministère du Travail avec les syndicats sur la pénibilité et l'emploi des seniors.

► À lire aussi : Réforme des retraites: une semaine à gros enjeux