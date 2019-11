Argentina arranca con fuerza en la Copa Davis

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El nuevo formato de Copa Davis, convertido en mundial del tenis, le ha sentado bien a Argentina, que comenzó ganando este martes por un contundente 3-0 en el clásico contra Chile.

"La sensación es buenísima, muy contento, empezar ganando siempre es bueno", dijo el capitán argentino, Gastón Gaudio, tras el victorioso arranque.

Guido Pella abrió la victoria argentina al imponerse a Nicolás Jarry 6-4, 6-3, antes de que Diego Schwartzman ganara a Cristian Garín por un doble 6-2.

"Me hubiera gustado jugar mejor, no estuve en el nivel que vengo este año, no hay que quitarle mérito a Diego (Schwartzman), pero siento un poco de impotencia", se lamentó Garín, número uno del equipo chileno tras el encuentro que aseguraba la victoria argentina.

La pareja formada por Máximo González y Leonardo Mayer derrotó después a Nicolás Jarry-Hans Podlipnik-Castillo por 6-3, 7-5 para dar el tercer punto a los argentinos.

"La sensación es positiva, mañana va a ser el partido más importante de todos y ahí vamos", aseguró Gaudio, cuyo equipo se enfrentará el miércoles a Alemania, tercer integrante del grupo C.

- 'Cometer pocos errores' -

"Creo que Alemania si nos vio hoy tiene que estar preocupada", consideró Schwartzman, sin querer tampoco restar importancia al cruce del miércoles, en el que debería enfrentarse a Jan-Lennard Struff.

"Voy a tener que estar muy atento y cometer pocos errores", consideró el 'Peque' Schwartzman, número 14 del mundo.

El principal jugador argentino, tendrá el hándicap de la pista dura, que no es la más propicia para los sudamericanos, pero podrá contar como este martes con el apoyo del público argentino que acudió a la Caja Mágica madrileña para apoyar a su selección.

"Siempre decimos que la hinchada argentina es una de las mejores y hoy se notó, la gente apoyó un montón, se hizo notar cómo si fuéramos locales. Ojalá mañana (miércoles) esté igual y sea nuestro sexto jugador", deseó Gastón Gaudio, que afirmó que le gusta el nuevo formato del torneo.

En el nuevo formato de la Davis, con 18 equipos que juegan una fase de grupos, cada punto, set y partido cuenta para dilucidar el pase a los cuartos de final del torneo.

En la segunda jornada de esta Davis reformada, España también busca una victoria contra Rusia con Rafa Nadal como principal atracción.

- Francia sufre -

Mientras, Francia sufrió para ganar 2-1 a Japón teniendo que llegar al punto de dobles en el que la pareja formada por Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Herbert venció a la dupla Ben McLachlan-Yasutaka Uchiyama 6-7 (4/7), 6-4, 7-5.

Antes, Jo-Wilfried Tsonga había ganado el primer partido contra Yusataka Uchiyama (81 del mundo) 6-2, 6-1 en 58 minutos, pero Gaël Monfils perdió después con Yoshihito Nishioka (73e) 7-5, 6-2 en 1h06.

En este grupo A, junto a franceses y japoneses, está encuadrada también Serbia que iniciará su recorrido el miércoles con el temible Novak Djokvovic al frente.

En el tercer partido de la sesión de mañana, Kazajistán se impuso 2-1 a Holanda.

Mijail Kukushkin superó a Botic van de Zandschulp por un doble 6-2, pero Robin Hasse ganó a Alexander Bublik 7-5, 3-6 y 7-6 (5) para equilibrar la eliminatoria.

Bublik y Kukushkin se llevaron después el doble contra Haase y Rojer ganando 6-4, 7-6 (7/2).

© 2019 AFP