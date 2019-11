El jefe de la OTAN defiende la Alianza tras las críticas de Francia

Anuncios Lee mas

Bruselas (AFP)

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, defendió este martes a la Alianza de las críticas del presidente francés, Emmanuel Macron, para quien se encuentra en "muerte cerebral", asegurando que es necesaria para la seguridad europea.

"La Unión Europea (UE) no puede remplazar la OTAN. La seguridad europea reposa en la unidad transatlántica", aseguró en rueda de prensa Stoltenberg, la víspera de una reunión de cancilleres de la Alianza para preparar la reunión de líderes de diciembre en el Reino Unido.

La cumbre, prevista el 3 y 4 de diciembre, estará no obstante marcada por las declaraciones de Macron a principios de noviembre en una entrevista en The Economist, cuestionando la eficacia de la OTAN y abogando por una mayor cooperación en materia de defensa en la UE.

"Lo que estamos viviendo actualmente es la muerte cerebral de la OTAN", aseguró Macron, poniendo como ejemplo la ofensiva de Turquía, un país aliado, en Siria, y la falta de coordinación "en la toma de decisiones estratégicas" entre Estados Unidos y sus socios de la Alianza.

El secretario general reconoció que existen "diferencias" en el seno de la OTAN, máxime cuando dispone de 29 miembros, pero negó que el Estados Unidos de Donald Trump, muy crítico con sus aliados europeos por su gasto militar, estuviera alejándose de ellos.

"Distanciar Europa de Norteamérica debilitaría la OTAN, pero también dividiría Europa. No deberíamos hacer eso. Necesitamos una OTAN fuerte, una Europa fuerte. No hay contradicciones", agregó el ex primer ministro noruego la víspera de la reunión de cancilleres.

Las declaraciones del presidente francés marcarán esta reunión y la cumbre de líderes en Londres, reconocen fuentes de la Alianza, que aseguran que las palabras de Macron no encontraron apoyo en el resto de aliados. Stoltenberg tiene previsto viajar la próxima semana a París.

El encuentro de cancilleres también servirá para declarar el espacio como un "área operativa" de la Alianza, junto al aire, la tierra, el mar y el ciberespacio, avanzó el secretario general, descartando que esto implique el despliegue de armas en el espacio.

El espacio es "indispensable para la defensa y la disuasión de la Alianza", explicó. En junio, los ministros de Defensa de la OTAN adoptaron su primera estrategia espacial que busca proteger los satélites de los aliados, importantes en caso de operaciones militares.

© 2019 AFP