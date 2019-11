La justicia de la UE cuestiona la polémica reforma judicial en Polonia

Anuncios Lee mas

Bruselas (AFP)

La justicia de la Unión Europea (UE) cuestionó la validez de un aspecto de la controvertida reforma judicial en Polonia, que concierne la independencia de un órgano disciplinario de los jueces, en un fallo hecho público este martes.

La jurisdicción polaca "debe verificar la independencia de la nueva Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco", indica el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), sobre esta reforma del gobierno conservador de Polonia, criticada por varias instancias europeas.

Esta Sala Disciplinaria tiene competencia exclusiva para conocer los litigios relacionados con la jubilación forzosa de los jueces del Tribunal Supremo polaco.

Si la independencia de la Sala no fuera confirmada, esos litigios deberían "ser examinados por un órgano jurisdiccional que satisfaga las exigencias de independencia e imparcialidad", indica el TJUE.

El alto tribunal europeo responde a las preguntas planteadas por el Tribunal Supremo a instancia de tres jueces que cuestionaban su jubilación anticipada. Tras el fallo del TJUE, corresponde a la corte polaca tomar una decisión.

"El mero hecho de que los jueces de la Sala Disciplinaria sean nombrados por el Presidente de la República no es susceptible de crear una situación de dependencia respecto del poder político (...) si, una vez nombrados, (los jueces) no están sometidos a presión alguna y no reciben instrucciones en el ejercicio de sus funciones", según el fallo.

Pero el Consejo Nacional del Poder Judicial, organismo encargado de proponer el nombramiento de los jueces, debe ser "independiente respecto de los Poderes Legislativo y Ejecutivo", advierte el TJUE.

Estas dudas sobre la independencia de un órgano disciplinario han alimentado el contencioso entre el gobierno conservador de Varsovia y las instituciones europeas.

De forma más global, la reforma judicial polaca es percibida en Bruselas como un intento de controlar a los jueces por parte de los conservadores nacionalistas del Partido Ley y Justicia, en el poder en Polonia.

