La baja del doble canadiense frente a Estados Unidos suscita polémica en la Copa Davis

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

Tras la falta de público y ambiente y los horarios intempestivos, una nueva polémica empaña este miércoles la primera edición de la Copa Davis en su nuevo formato: la baja del doble canadiense frente a Estados Unidos, que ha afectado a la equidad de la competición.

"No me gusta, no debería permitirse (...) Todo el mundo debería ser obligado a jugar", afirmó Novak Djokovic.

Canadá, que ganó el lunes su primer partido contra Italia se aseguró la primera plaza del grupo F y, en consecuencia, su clasificación a cuartos de final al imponerse el martes en los dos individuales -y por ende el partido- contra Estados Unidos.

Los canadienses se dieron entonces de baja para el doble contra los estadounidenses, que se habría jugado en la noche del martes al miércoles, dándoles la victoria 6-0, 6-0.

No se aplicó ninguna otra sanción, "ya que un médico independiente constató que tres de los cuatros jugadores no estaban aptos para jugar el doble", indicó un responsable de la Federación Internacional (ITF) a la AFP.

El capitán canadiense Frank Dancevic ha elegido a cuatro jugadores en lugar de los cinco permitidos: Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Brayden Schnur y Vasek Pospisil. Pero, la clasificación se ha conseguido con solo dos: únicamente Shapovalov y Pospisil han jugado tanto el simple como el doble. Ganaron sus cuatro partidos individuales y perdieron el doble contra Italia, antes de darse de baja contra Estados Unidos.

- La importancia del doble -

Sólo que la nueva fórmula de la Copa Davis da al doble una importancia que puede ser decisiva para pasar a cuartos.

Desde este año 18 equipos juegan durante una semana una fase final en Madrid. Están repartidos en 6 grupos de 3: el primero de cada uno de los grupos así como los dos mejores, decididos por el número de partidos, sets y juegos ganados, se clasifican para los cuartos.

De manera que Estados Unidos que juega este miércoles contra Italia sólo puede ser segundo del grupo F por detrás de Canadá, "pero esta victoria 6-0, 6-0 podría suponer una gran diferencia en el cálculo del mejor segundo de grupo", subrayó Djokovic.

"Entiendo que Canadá ya estaba clasificado tras ganar sus dos partidos. Tal vez jugadores como Felix Auger-Aliassime, estaban lesionados, a lo mejor han querido recuperarse de cara a los cuartos y lo que siga, pero creo que no es justo", añadió el serbio.

Una opinión que comparte Andy Murray para el que esta baja "no es una buena cosa".

- Todos los partidos cuentan -

"Creía que uno de los aspectos positivos de la manera en que se había organizado la fase de grupos es que todos los partidos contaban. Así que lo que los canadienses han podido considerar como un partido sin importancia para ellos, podría tener grandes consecuencias para todos los equipos que acaben segundos de su grupo", precisó el británico, que podría encontrarse en esa posición con su equipo en el grupo E.

"Además, habrían tenido de todos modos, dos días de descanso después, así que creo que tendrían que haber jugado el doble", añadió.

Canadá jugará el jueves a partir de las 17h00 GMT su cuarto de final contra Bélgica o Australia, que se disputan el primer puesto del grupo D.

Djokovic quiso, no obstante, subrayar la dificultad en la que se encuentran los organizadores tras la baja del doble canadiense.

"Tampoco habría sido justo no dar el punto de la victoria a los estadounidenses que sí estaban dispuestos a jugar", destacó.

Un argumento válido pero que, si Estados Unidos acaba entre los mejores segundos y se clasifica para cuartos de final, podría no ser entendido de tal manera por el equipo perjudicado.

© 2019 AFP