La rapera estadounidense Lizzo lidera nominaciones a un Grammy lleno de nuevos talentos

Nueva York (AFP)

La cantante y rapera Lizzo consiguió este miércoles ocho nominaciones a los premios Grammy de la industria discográfica y se colocó a la cabeza de un grupo en el que abundan otros recién llegados como Billie Eilish y Lil Nas X.

El listado de este año, diverso y plagado de nuevos talentos, parece reflejar los esfuerzos de la Academia de la Grabación para apaciguar a los críticos de esta organización detrás de la gala, que suele ser señalada como demasiado blanca, demasiado masculina y demasiado generosa con los pilares del mundo de la música.

La magnética Lizzo, de 31 años, debutó en 2013, pero su éxito se disparó este año con su tercer álbum de estudio "Cuz I Love You", que obtuvo una nominación a la prestigiosa categoría de álbum del año en la entrega de premios que tendrá lugar el 26 de enero en Los Ángeles.

Lizzo, una flautista de formación clásica nacida como Melissa Viviane Jefferson, está nominada en las cuatro categorías principales.

La artista tiene una gran cantidad de fanáticos que admiran su personalidad descarada y positiva, y sus mensajes sobre el empoderamiento feminista, la libertad sexual y el orgullo negro.

"Este año ha sido increíble para la música y estoy muy agradecida de haber sido parte de eso", tuiteó al enterarse de sus nominaciones.

También Eilish tiene una oportunidad de quedarse con el mejor álbum por "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", que lleva su recuento total de nominaciones a seis, lo que la convierte, a sus 17 años, en la persona más joven en ser candidata en las cuatro categorías principales.

Antes del lanzamiento de su álbum, la artista de estética gótica ya contaba con muchos seguidores en línea por su audaz estilo pop con bajos fuertes y tintes de trap y electrónica.

El rey del meme Lil Nas X, de 20 años y quien ganó fama con su éxito viral "Old Town Road", también obtuvo seis nominaciones.

Tras volverse conocido a través de la aplicación para compartir videos TikTok, el artista nacido como Montero Lamar Hill se adueñó de internet cuando su vibrante sencillo viral sacó a Ariana Grande del primer lugar de la lista general de Billboard y se quedó allí por un récord de 19 semanas.

Estos nuevos talentos enfrentarán a superestrellas consolidadas.

Grande, cuyo álbum "thank u, next" se pasó el año pasado de la fecha límite para ser considerado en los Grammy, obtuvo cinco nominaciones para la gala 2020.

Beyonce obtuvo cuatro nominaciones por la película de Netflix que retrata su deslumbrante actuación en el Coachella en 2018 y el álbum que acompaña la remake de la película "El Rey León".

La enigmática prodigio del R&B H.E.R., que ganó dos premios Grammy el año pasado, también recibió cinco nominaciones, incluido álbum del año.

- Swift olvidada -

Taylor Swift, quien ha sabido ser una gran favorita de la Academia con 10 Grammys a su nombre, quedó esta vez, al igual que el año pasado, fuera de gran parte de las categorías principales con su nuevo álbum "Lover", a excepción de canción del año, que honra a la mejor composición, por el tema del mismo título del disco.

Solo está nominada a tres premios.

El año pasado, la Academia de la Grabación amplió la cantidad de nominados de las cuatro categorías principales de cinco a ocho, en un intento por diversificar la lista de potenciales ganadores y responder a las críticas que lamentan la subrepresentación de las mujeres.

La lista de nominados de este año incluye también una mezcla de veteranos y recién llegados del pop como Lana Del Rey, Bon Iver y Vampire Weekend.

La categoría de mejor álbum de rap tiene a Meek Mill y 21 Savage, quienes enfrentaron controvertidas batallas legales este año, las cuales suscitaron críticas de que los artistas, ambos negros, fueron atacados por cuestiones raciales.

El fallecido rapero Nipsey Hussle, quien fue asesinado a tiros a principios de este año a los 33 años, recibió tres nominaciones póstumas en categorías de rap, después de haber perdido el premio 2019 al mejor álbum de rap a manos de Cardi B.

La banda irlandesa The Cranberries competirá por mejor álbum de rock, después de haber lanzado su último disco, "In The End", un año después de que su cantante principal Dolores O'Riordan fuera encontrada muerta.

La gala de 2020 será la primera de la nueva jefa de la Academia, Deborah Dugan, quien asumió a mediados de año después de que su predecesor Neil Portnow fuera criticado por decir que las mujeres deberían "intensificar" su trabajo para obtener un mayor reconocimiento.

