Roberto Bautista adelanta a España ante Croacia en la Davis

Madrid (AFP)

España aventaja a Croacia 1-0 en su cruce de Copa Davis, tras ganar Roberto Bautista a Nikola Mektic 6-1, 6-3 en el primer partido individual de la eliminatoria.

Bautista, que la víspera había caído ante el ruso Andrey Rublev, no tuvo ningún problema para superar este miércoles a Mektic en una hora.

"Me he levantado un poco tocado después del partido de ayer y a pesar de que ganamos 2-1 a Rusia, me quedé con mal sabor de boca, por suerte hoy he podido sacarme la espinita de ayer y dar el primer punto a España", dijo Bautista.

España busca este miércoles su clasificación para cuartos de final de la Copa Davis en su nuevo formato, para lo que necesita ganar a Croacia.

En el siguiente partido individual, el número uno del mundo Rafa Nadal se enfrentará a Borna Gojo.

